مونديال السباحة: الهولندية ستينبرغن تتفوق على الأسترالية أوكالاغان وتحرز ذهبية 100 م حرة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : احتفظت الهولندية ماريت ستينبرغن بذهبية سباق 100 م حرة الجمعة ضمن منافسات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.

وسجلت ابنة الـ25 عاما 52.55 ثانية، لتتفوق على المرشحة الأوفر حظا النجمة الأسترالية مولي أوكالاغان (52.67) والأميركية توري هاسك (52.89)، محتفظة باللقب الذي أحرزته في النسخة الماضية التي أقيمت العام الماضي في الدوحة حيث توجت أيضا بذهبية التتابع 4 مرات 100 م حرة.

وبغياب البطلة الأولمبية السويدية سارا سيوستروم، بدا اللقب محصورا بين ستيبرغن وأوكالاغان، الباحثة عن ذهبيتها الرابعة في سنغافورة والثانية عشرة في بطولة العالم، وقد سجلا نفس التوقيت بعد الأمتار الخمسين الأولى قبل أن تتفوق الهولندية في النهاية على منافستها البالغة 21 عاما بفارق ضئيل جدا.

فازت ستينبرغن باللقب العالمي العام الماضي في الدوحة بعد سباق غاب عنه العديد من الأسماء اللامعة التي كانت تستعد لأولمبياد باريس، لكن الجمعة في سنغافورة تفوقت على إحدى أفضل السباحات حاليا.

وقالت الهولندية "في الدوحة، شعرت أن فوزي ضرب من الجنون، لكن في هذا السباق لا أعرف ما هو شعوري، أنا سعيدة جدا".

وأضافت ستينبرغن هذه الذهبية إلى البرونزية التي أحرزتها هذا الأسبوع مع المنتخب الهولندي في سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة.

وحرمت الهولندية منافستها أوكالاغان من ذهبيتها الرابعة هذا الأسبوع والانفراد بالرقم القياسي لأكثر الأستراليين المتوجين بالذهب في بطولة العالم (12) والذي تتشاركه مع الأسطورة إيان ثورب.

وقالت أوكالاغان، الفائزة بسباق 200 م حرة قبل يومين "كما رددت ألف مرة، لم أستعد بأفضل طريقة لذلك (السباق). أشعر بفخر كبير لما قمت به الليلة، الليلة الماضية، والليالي التي سبقتها".