4 أهلي و2 زمالك.. قائمة منتخب مصر تحت 18 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 18 عاما، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الأول الذي يُقام في الفترة من 3 حتى 7 أغسطس الجاري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت القائمة 34 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد الله فوزي (طلائع الجيش) - تامر زينهم (الجونة) - خالد أحمد فؤاد (المنيا) - عبد الرحمن رمضان (فاركو).

الدفاع: خالد نصر (طلائع الجيش) - أحمد متولي (إنبي) - إياد محمد سعيد (حرس الحدود) - محمود محمد إبراهيم (الترسانة) - خالد السيد (الزمالك) - نادر صالح (السكة الحديد) - محمد وائل (طلائع الجيش) - آدم حنفي (زد) - معتز محمد حامد (بيراميدز) - محمد أسامة (الشرقية للدخان).

الوسط: محمد رأفت (الأهلي) - محمد سمير كونتا (الإسماعيلي) - أحمد الشيخ (الأهلي) - مصطفى العارف (إنبي) - مصطفى إبراهيم (الاتحاد) - محمد حسني (البنك الأهلي) - زيدان ناجح (الأهلي) - خالد حاتم (بيراميدز) - محمد درويش (الاتحاد) - آدم محمد (الداخلية) - عمر كريم صبحي (الداخلية) - يوسف صبحي (المقاولون العرب) - محمد ياسر (طلائع الجيش) - أحمد حسن (الزمالك) - محمد سمير (الإسماعيلي) - يوسف عطية (السكة الحديد) - يوسف المسيدي (الجونة).

الهجوم: محمود حسن جمعة (الاتحاد) - محمد عطية السيد (بيراميدز) - مصطفى بهجت (الأهلي).