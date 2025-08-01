الامارات | "أبيض سلة الكراسي المتحركة" يفتتح مونديال "3X3" بالفوز على "كرواتيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح المنتخب الوطني لسلة الكراسي المتحركة، مشواره في بطولة العالم لمنافسة (3X3)، بالفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة (14-8)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في انطلاقة منافسات المجموعة الأولى، في البطولة المقامة حالياً في جنوب أفريقيا، وتمتد حتى الرابع من أغسطس الجاري.

وحرص سفير دولة الإمارات في جنوب أفريقيا، محش سعيد الهاملي، على متابعة مباراة المنتخب، ومؤازرة البعثة على أرض الملعب، حيث ينافس المنتخب في دوري المجموعات، في مجموعة تضم بجواره كل من منتخبات كرواتيا.

ويرأس بعثة المنتخب إسماعيل المرازيق، وتضم الجهاز الفني بقيادة المدرب عبا أقاكوجكي، ومساعده طارق ألياسي، واللاعبين محمد هاشل الحبسي، وجاسم مراد رمضان، ومنصور النقبي، ومحمد الحامد الهاشمي.