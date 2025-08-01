الامارات | "عجمان" يختتم معسكره الخارجي في صربيا استعداداً للموسم الكروي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي عجمان، عن اختتام معسكره الخارجي في صربيا، والعودة يوم غدٍ إلى الإمارات للبدء في المرحلة الثالثة ضمن استعدادات الفريق لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وامتد المعسكر الصربي لفريق الكرة في نادي عجمان، لمدة 19 يوماً، وتضمنت بعثة الفريق في المعسكر 28 لاعباً، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران.

ودشن "عجمان" في السابع من الشهر الماضي أولى مراحل الإعداد، بالتجمع الداخلي قبل المغادرة إلى صربيا في 12 من الشهر ذاته، خضع خلاله الفريق لتدريبات مكثفة، قبل خوضه لتجربته الودية الخارجية الوحيدة، وفقاً لما أعلنت عنها المواقع الرسمية للنادي، بلقاء غرافيتشار بيوغراد الصربي، في مباراة فاز بها "عجمان" بثنائية نظيفة، وشهدت على مدار شوطيها مشاركة تشكيلتين مختلفتين من عناصر الفريق.

ومن المتوقع أن يخوض فريق نادي عجمان، مع بدء المرحلة الثالثة في الإمارات تجارب ودية إضافية، لوضع اللمسات الأخيرة قبل ضربة انطلاقة الموسم في 16 من الشهر الجاري، حين يستضيف "البركان" على ارض ملعبه فريق نادي الوحدة، في انطلاق دوري "أدنوك" للمحترفين، على أن يتجه في مباراته الثانية في 24 من هذا الشهر للحلول ضيفاً على النصر.