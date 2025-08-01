دورة مونتريال: غوف إلى الدور الرابع بثلاث مجموعات مجددا

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : احتاجت الأميركية كوكو غوف، المصنفة ثانية عالميا، إلى ثلاث مجموعات لبلوغ الدور الرابع من دورة مونتريال الألف نقطة لكرة المضرب بفوزها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 4 6 و7 5 و6 3 الخميس.

وعلى غرار بداية مشوارها في الدورة المصنفة فيها أولى في ظل غياب البيلاروسية أرينا سابالينكا، حين تخطت مواطنتها دانييل كولينز بثلاث مجموعات أيضا، عانت بطلة رولان غاروس لهذا الموسم لحجز بطاقتها في ثمن النهائي بعدما خسرت المجموعة الأولى ثم تخلفت في الثانية بعد خسارتها إرسالها.

لكن ابنة الـ21 عاما القادمة من سقوط عند الحاجز الأول في مشاركتيها الأخيرتين في دورة برلين وبطولة ويمبلدون، حافظت على رباطة جأشها وخرجت منتصرة في النهاية بعد لقاء استغرق ساعتين و32 دقيقة.

وقالت الأميركية إن "الهدف من اللعبة هو النجاة والمضي قدما. لم أكن في أفضل حالاتي، لكنه (الأداء) كان جيدا بما فيه الكفاية (للفوز) وهذا كل ما أطلبه".

عانت غوف في مباراتها الأولى في الدورة بعد ارتكبت 23 خطأ مزدوجا على إرسالها. ورغم أن وضعها كان أفضل الخميس في هذه الناحية، لكن 14 خطأ مزدوجا ما زال رقما مرتفعا، بينها سبعة في المجموعة الأولى التي تقدمت فيها 4 1 قبل أن تسمح بسبب ذلك لكوديرميتوفا بالعودة من بعيد والفوز بها.

وخسرت غوف إرسالها في الشوط الأول من المجموعة الثانية، لكن بعدما ردت بالمثل في الشوط السادس لتدرك التعادل 3 3، عادت وكسرت إرسال الروسية مرة أخرى في طريقها لفرض مجموعة ثالثة حاسمة تقدمت في بدايتها 2 0، وكان ذلك كافيا للسير بها والمباراة إلى بر الأمان.

وعلقت على أدائها في المجموعة الأولى وبداية الثانية "أنا متأكدة من أن الجميع كان بإمكانهم قراءة لغة جسدي (التوتر)"، مقرة أنها "شعرت بالغضب بعض الشيء. لكن ذهنيا أنا فخورة جدا بنفسي. واقع أني أفوز بهذه المباريات من دون أكون في أفضل حالاتي يجعلني أشعر بالفخر".

وتلتقي غوف في اختبارها التالي ابنة الـ18 ربيعا الكندية فيكتوريا مبوكو المشاركة ببطاقة دعوة والتي تخطت بدورها التشيكية ماري بوزكوفا 1 6 و6 3 و6 0.

وعلقت غوف على مواجهتها مع مبوكو التي أجربت الأميركية على خوض ثلاث مجموعات للفوز عليها هذا العام في دورة روما الألف نقطة، قائلة "إنها تلعب بالتأكيد كواحدة من لاعبات الطليعة في العالم حاليا".

وانتهى مشوار الروسية المصنفة خامسة عالميا ميرا أندرييفا التي فاجأت العالم هذا الموسم بإحرازها لقبين تواليا في دورات الألف نقطة (دبي وإنديان ويلز)، عند الدور الثالث بخسارة ابنة الـ18 عاما أمام الأميركية ماكارتني كيسلر 6 7 (5 7) و4 6).

وستحاول كيسلر بلوغ ربع النهائي الأول لها في دورات الألف نقطة حين تلتقي الأوكرانية مارتا كوستيوك التي تغلبت بدورها على الروسية داريا كاساتكينا 3 6 و6 3 و7 6 (7 4).

كما تأهلت إلى ثمن النهائي الكازخستانية إيلينا ريباكينا التاسعة بفوزها على الرومانية جاكلين كريستيان 6 0 و7 6 (7 5)، لتلتقي الأوكرانية دايانا ياستريمسكا الثلاثين التي أطاحت الأميركية إيما نافارو الثامنة بالفوز عليها 7 5 و6 4.