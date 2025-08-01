السوبر البرتغالي: بنفيكا يحرز اللقب على حساب سبورتينغ بطل الثنائية

الرياص - اسماء السيد - Loulé (البرتغال) : أحرز بنفيكا لقبه العاشر في الكأس السوبر البرتغالية في كرة القدم، بفوزه على سبورتينغ 1 0 الخميس أمام مدرجات ممتلئة في ألغارفه (جنوب)، وثأر جزئيا من غريمه العاصمي الذي أحرز الموسم الماضي ثنائية الدوري والكأس.

وبعد حلوله وصيفا وراء سبورتينغ الموسم الماضي في الدوري والكأس، سجل بنفيكا هدف الفوز عبر مهاجمه اليوناني فانغيليس بافليديس مطلع الشوط الثاني، بتسدية أرضية قوية من داخل المنطقة (50).

وبعد موسم مخيب، أجرى فريق "النسور" عدة تعاقدات لتعزيز صفوفه، فضم لاعب الوسط الهجومي الكولومبي ريتشارد ريوس (نحو 30 مليون دولار من بالميراس البرازيلي)، المهاجم الكرواتي فرانيو إيفانوفيتش (26 مليون دولار من أونيون سان جيلواز البلجيكي)، الظهير الأيمن البوسني عمار ديديتش (نحو 14 مليون دولار من سالزبورغ النمسوي) والظهير الأيسر السويدي سامويل دال (19 ملايين دولار من روما الإيطالي).

في المقابل، رحل المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس عن سبورتينغ في صفقة ضخمة إلى أرسنال وصيف الدوري الإنكليزي بلغت نحو 85 مليون دولار.