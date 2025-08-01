اخبار الرياضه

"مجال قذر".. لاعب الزمالك الأسبق يثير الجدل بهذا المنشور

0 نشر
0 تبليغ

"مجال قذر".. لاعب الزمالك الأسبق يثير الجدل بهذا المنشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أثار أحمد سمير اللاعب السابق لنادي الزمالك، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور خلال الساعات الماضية.

وكتب سمير عبر خاصية "القصص القصيرة" بمنصة إنستجرام: "مفيش حد في المجال ده ليه أمان، مجال قذر، وناس أقذر".

يُذكر أن أحمد سمير دون نادي الآن، بعدما تم الاستغناء عنه من قبل نادي طلائع الجيش بعد اللعب في صفوفهم لمدة 7 سنوات.

وسبق للجناح صاحب الـ 30 عاما أن لعب للزمالك، عندما انضم لهم قادما من الداخلية في موسم 2014/15 ورحل بعد موسمين.

ستوري أحمد سمير

اقرأ أيضًا:

بـ3 ملايين جنيه إسترليني.. 7 صور لساعات النجم الأرجنتيني ليونيل

بيراميدز يلجأ للدوري الألماني لتدعيم خط الهجوم

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا