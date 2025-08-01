"مجال قذر".. لاعب الزمالك الأسبق يثير الجدل بهذا المنشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أثار أحمد سمير اللاعب السابق لنادي الزمالك، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور خلال الساعات الماضية.

وكتب سمير عبر خاصية "القصص القصيرة" بمنصة إنستجرام: "مفيش حد في المجال ده ليه أمان، مجال قذر، وناس أقذر".

يُذكر أن أحمد سمير دون نادي الآن، بعدما تم الاستغناء عنه من قبل نادي طلائع الجيش بعد اللعب في صفوفهم لمدة 7 سنوات.

وسبق للجناح صاحب الـ 30 عاما أن لعب للزمالك، عندما انضم لهم قادما من الداخلية في موسم 2014/15 ورحل بعد موسمين.

