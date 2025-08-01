شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يستقر على 4 وديات لمنتخب مصر في أكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب 2025 بقيادة حلمي طولان، التواصل مع عدد من المنتخبات العربية والأفريقية من أجل الاتفاق على خوض مباريات ودية ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في البطولة التي تُقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويسعى المنتخب الوطني لخوض 4 مباريات ودية، بواقع مباراتين في أجندة أكتوبر، ومباراتين أخريين في أجندة نوفمبر، لتحقيق أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل ضربة البداية، بعد الاتفاق على مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل أمام المنتخب التونسي.

وأكد حلمي طولان أن الجهاز الفني سيبدأ في مراقبة كل مباريات الدوري الممتاز، المقرر انطلاقه خلال عشرة أيام، من أجل متابعة أبرز العناصر التي تستحق الانضمام لمعسكر الفريق. كما أوضح أن قائمة المنتخب المشارك في كأس العرب سيتم إعلانها بعد إعلان منتخب مصر الأول قائمته الرسمية، وذلك لتفادي أي تعارض بين القائمتين.

جدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس العرب وضعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من لقاء موريتانيا والكويت، في مجموعة قوية تعد بالكثير من الإثارة.