اخبار الرياضه

ريبيرو يطلب تقريرا عن مودرن سبورت قبل موقعة ضربة البداية بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

ريبيرو يطلب تقريرا عن مودرن سبورت قبل موقعة ضربة البداية بالدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يطلب تقريرا عن مودرن سبورت قبل موقعة ضربة البداية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الجمعة، 01 أغسطس 2025 08:30 ص

طلب المدرب الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تقرير شامل عن فريق مودرن سبورت قبل المواجهة المُرتقبة التي ستجمعهما يوم 9 أغسطس الجاري في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتاج المدرب الأسباني جميع التفاصيل الخاصة بفريق مودرن سبورت سواء فيما يتعلق بصفقاته الجديدة أو بطريقة لعبه أو بأداؤه في الموسم الماضي وكذلك بالوديات التي خاضها مؤخراً استعداداً للموسم الجديد ويأمل خوسيه ريبيرو دراسة مودرن سبورت جيداً من أجل تقديم عرض قوي وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي حصده الأهلي في النسخة الماضية بعد صراع شرس مع بيراميدز، وتُعد بطولة الدوري هي أول احتكاك رسمي محلي للمدرب الأسباني في الأهلي بعد توليه المسئولية منذ أسابيع خلفاً للسويسري مارسيل كولر.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements