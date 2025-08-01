شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يطلب تقريرا عن مودرن سبورت قبل موقعة ضربة البداية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

طلب المدرب الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تقرير شامل عن فريق مودرن سبورت قبل المواجهة المُرتقبة التي ستجمعهما يوم 9 أغسطس الجاري في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتاج المدرب الأسباني جميع التفاصيل الخاصة بفريق مودرن سبورت سواء فيما يتعلق بصفقاته الجديدة أو بطريقة لعبه أو بأداؤه في الموسم الماضي وكذلك بالوديات التي خاضها مؤخراً استعداداً للموسم الجديد ويأمل خوسيه ريبيرو دراسة مودرن سبورت جيداً من أجل تقديم عرض قوي وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي حصده الأهلي في النسخة الماضية بعد صراع شرس مع بيراميدز، وتُعد بطولة الدوري هي أول احتكاك رسمي محلي للمدرب الأسباني في الأهلي بعد توليه المسئولية منذ أسابيع خلفاً للسويسري مارسيل كولر.