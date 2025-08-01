شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية للحصول على الرخصة C بالإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن ملاعب وقاعات المدينة الشبابية في أبي قير بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة التدريبية "C" المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وتجرى فعاليات الدورة التدريبية تحت إشراف مباشر من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، وتستهدف الدورة تأهيل 60 مدربًا من مختلف المحافظات.

وتأتي الدورة ضمن خطة الاتحاد لتطوير الكوادر الفنية وزيادة أعداد المدربين المؤهلين وفق المعايير الأفريقية المعتمدة، وتشمل محاضرات نظرية وعملية متخصصة في أحدث أساليب التدريب، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من المدربين المؤهلين للعمل في مختلف الدرجات السنية والفرق.

وتعتبر هذه الخطوة تأكيد على حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على رفع كفاءة المدربين، وضمان توافر الكوادر المؤهلة داخل الأندية، بما يتماشى مع رؤية التطوير الفني لمنظومة الكرة المصرية.