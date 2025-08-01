شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تغيير نظام مسابقة كأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الاتحاد المصري لكرر القدم، مقترح تقدم به عدد من الأندية بتغيير نظام كأس السوبر المصري ليقام بين بطلي الدوري والكأس كما كان في السابق بدلا من إقامته بمشاركة 4 فرق.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة السوبر المصري ستقام بنفس اللائحة القديمة بمشاركة أربعة فرق، وهي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا بطل كأس عاصمة مصر وبيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري وكأس مصر.

كان الأهلي حسم البطاقة الأولى في السوبر المصري للأندية الأبطال بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز، وتأهل الزمالك إلى السوبر المصري هو الآخر باعتباره بطل كأس مصر، وانضم سيراميكا إلى الفرق المتأهلة التي ستشارك في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بعد فوزه بكأس عاصمة مصر، بينما سيذهب الكارت الذهبي إلى بيراميدز من أجل إكمال عقد المشاركين في البطولة.

ويدرس اتحاد الكرة لإقامة بطولة السوبر المصرى في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الارتباطات القارية للأندية والمنتخبات الوطنية في الربع الأخير من العام الجاري.