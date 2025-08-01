شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ربيع يغيب عن الزمالك أمام سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يغيب أحمد ربيع لاعب الزمالك الجديد عن مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا فى بطولة الدورى المقرر لها الجمعة 8 أغسطس الجارى، بعد تعرضه لإصابة خلال تدريبات فريقه أمس الأربعاء، في اطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة وديا، وتم تشخيص إصابة اللاعب بمزق في العضلة الأمامية.

وتأتي إصابة أحمد ربيع في وقت كان يستعد فيه للظهور الأول بقميص الزمالك خلال فترة الإعداد الحالية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث يعول عليه الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا لدعم خط الوسط بعد تألقه مع فريقه السابق.

ومن المقرر أن يتغيب اللاعب على إثر الإصابة لمدة أسبوعين، على أن يخضع أحمد ربيع إلى برنامج تأهيلى خاص تحت إشراف طبى بالفريق، حتى تمام شفاؤه، وعودته إلى التدريبات مرة أخرى مع الفريق.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً عن التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد ربيع أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق وسينفذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بأفضل صورة ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات.

وأضاف أحمد ربيع، أنه يجيد اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، موضحاً أنه تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز منهما. وأكد اللاعب أن طموحاته مع الزمالك تتمثل في حصد كل البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل.