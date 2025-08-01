شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد جلسة خاصة مع ريبيرو لحسم مصير عروض الشباب والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني من أجل بحث مصير العروض التي بدأت تصل لبعض اللاعبين الشباب بالفريق وفي مقدمتهم ، حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله حيث أبدت أندية محلية وخارجية ضم الثنائي ، فالأول تلقى عروض للمُعايشة في أندية أوربية أبرزها بايرن ميونيخ الألماني بجانب عروض محلية ، كما تلقى الثاني عروض محلية أبرزها من زد وسيراميكا وبتروجت والإتحاد السكندري كما إرتبط أسمه خلال الساعات الماضي ة بعروض من الخارج وتحديداً من فرنسا والسعودية لكن المقابل المالي ضعيف للغاية .

ويرغب مسئولو الأهلي لحسم ملف اللاعبين الشباب بالفريق ومعرفة موقف ريبيرو منهم وهل سيحتاج إليهم في الموسم المقبل أم لا حتى يتم البت في هذه العروض بعد دراسة الموقف من الناحية الفنية بشكل جيد مع الجهاز الفني.



فى ذات السياق تلقى النادي الأهلي عرضا من أجل الحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ظهوره بمستوى طيب مع الفريق الأول ومع منتخب مصر للشباب.

ويترقب الأهلي وصول فاكس رسمي إلي النادي من أجل تحديد مطالبه المالية للموافقة على بيع جناحه الشاب في الصيف الحالي، أو صرف النظر عن مناقشة العرض والإبقاء على اللاعب إذا كان العرض المالي غير مغري.

في ذات السياق، دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ويرغب فاركو في ضم محمد عبد الله باعتباره من اللاعبين المميزين، مستغلا صعوبة حصوله على فرصة مع فريقه فى الموسم الجديد مع وجود تكدس فى مركزه، في ظل وجود كل من زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي وحسين الشحات.

واقترب محمد عبد الله جناح الأهلي الصاعد من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأي من الأندية التي طلبت التعاقد معه.

جاء التفكير في رحيل محمد عبد الله عن الأهلي، رغم قناعة الإسباني خوسيه ريبيرو بإمكانياته الفنية، نظرا لازدحام مركزه الذي يضم عددا كبيرا من اللاعبين فى مركز الجناح، ما جعل فرصة رحيله الأفضل حتي يحصل على خبرات كافية.