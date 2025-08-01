شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسم ملامح الموسم الجديد بـ8 صفقات مميزة.. وتشكيل قوى للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

أنهى نادي الزمالك التعاقد مع 8 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق والمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وضمت قائمة الصفقات كلاً من الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد لمدة 5 مواسم، بجانب أحمد ربيع من البنك الأهلى وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعاً على عقود لمدة خمس سنوات، ما يعكس توجه النادي نحو الاستثمار في اللاعبين الشباب والمواهب الواعدة.

كما عزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، أحد أبرز الأسماء في خط الهجوم، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي، لتكتمل منظومة التعاقدات بالدمج بين الخبرة والمهارة والسرعة.

ومع هذه الصفقات، بدأ الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في تشكيل ملامح التشكيل الأساسي الأقرب للموسم الجديد، والذي قد يأتي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

وفي الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، وعمر جابر.

أما الوسط فيقوده : عبد الله السعيد إلى جانب محمد شحاتة وأحمد ربيع.

وفي الهجوم: شيكو بانزا، وعمرو ناصر، وناصر ماهر.

تمنح هذه الصفقات الجهاز الفني خيارات وأريحية كبيرة فى تنوع الأفكار، وتعد بتشكيل تنافسي قادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج وتنتظر جماهير القلعة البيضاء بشغف انطلاقة الموسم لرؤية فريقها بشكله الجديد، وسط آمال كبيرة في موسم يُعيد الأمجاد.