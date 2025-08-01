شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يواجه مودرن سبورت اليوم في سابع ودياته استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، فريق مودرن سبورت اليوم الجمعة، في إطار استعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد في دورى nile الذى ينطلق 8 أغسطس الجارى.

وتعد مباراة مودرن سبورت العرب السابعة التي يخوضها وادى دجلة استعدادا للدورى الممتاز بعدما نجح في الصعود من دورى المحترفين بالموسم الماضى.

ولعب وادى دجلة 6 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة، والثالثة مع بتروجت وخسرها 3 - 2، والرابعة أمام إنبى والخسارة بهدفين نظيفين، والخامسة بالفوز على الزمالك بهدف نظيف، وأخيرا مع المقاولون العرب.

ونجح مسئولو وادى دجلة في التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد، وعمرو حسام قادما من زد، وأحمد فاروق من ديروط، وأحمد أيمن من الاتحاد السكندرى، والهولندى كاندورب والحارس حسن الحطاب من بلدية المحلة.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.

وجاءت مواجهات فريق وادى دجلة على النحو التالي:

الجولة الأولى: وادى دجلة مع بيراميدز

الجولة الثانية: وادى دجلة مع إنبى

الجولة الثالثة: وادى دجلة مع بتروجت

الجولة الرابعة: وادى دجلة مع زد

الجولة الخامسة: وادى دجلة مع الزمالك

الجولة السادسة: وادى دجلة مع كهرباء الإسماعيلية

الجولة السابعة: وادى دجلة مع طلائع الجيش

الجولة الثامنة: وادى دجلة مع البنك الأهلى

الجولة التاسعة: وادى دجلة مع سموحة

الجولة العاشرة: وادى دجلة مع فاركو

الجولة الحادية عشرة: وادى دجلة مع مودرن سبورت

الجولة الثانية عشرة: وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى

الجولة الثالثة عشرة: وادى دجلة مع حرس الحدود

الجولة الرابعة عشرة: وادى دجلة مع المصرى

الجولة الخامسة عشرة: وادى دجلة مع غزل المحلة

الجولة السادسة عشرة: وادى دجلة مع الأهلى

الجولة السابعة عشرة: وادى دجلة مع المقاولون العرب

الجولة الثامنة عشرة: وادى دجلة مع الإسماعيلى

الجولة التاسعة عشرة: راحة

الجولة العشرون: وادى دجلة مع سيراميكا

الجولة الحادية والعشرون: وادى دجلة مع الجونة