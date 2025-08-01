الامارات | 15لاعبة في قائمة منتخب الإمارات للسيدات تحت 17

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة الكرة النسائية في اتحاد الكرة اختيار 15 لاعبة لقائمة منتخب الإمارات تحت 17 سنة، إضافة إلى افتتاح مركزين للتدريب، في كل من أبوظبي ودبي، استعداداً للاستحقاقات المقررة في الموسم الجديد.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أمس، أن الهدف من المركزين هو توسيع قاعدة الممارسات للعبة، واكتشاف الموهوبات من مختلف الفئات السنية لدعم المنتخبات الوطنية، وأضافت أن برامج مراكز التدريب تتضمن تطوير مهارات اللاعبات الفنية، والجوانب التكتيكية، واللياقة البدنية، وطريقة اللعب الجماعي، بما يسمح بالمشاركة الإيجابية للاعبات منتخبي 15 و17 سنة في دوري السيدات، بهدف الاحتكاك، واكتساب الخبرات مع فرق عمرية أكبر، وتطبيق الأفكار والمرونة التكتيكية.

وقالت إن المعسكر التدريبي في مقر اتحاد الكرة بدبي، الذي يقام خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الثالث من أغسطس الجاري، يمثل نقطة محورية في الإعداد، لتعريف اللاعبات بمفاهيم كرة القدم الحديثة، وطرق اللعب الخاصة بالمنتخب، وتوحيد أسلوبها، قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي بتايلاند في أغسطس الجاري.