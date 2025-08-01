الامارات | مذكرة تفاهم لدعم وتطوير «الريشة الطائرة»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة مذكرة تفاهم مع شركة «247 للأنظمة التكنولوجية الرياضية»، في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير رياضة الريشة الطائرة وتعزيز انتشارها على مستوى الدولة.

وتنصّ المذكرة على تعاون الجانبين في مجالات متعددة تشمل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج المحتوى الرقمي، وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، إلى جانب التسويق والرعايات الرياضية، وتنظيم الفعاليات وتقديم الدعم الإعلامي والفني.

وجرى التوقيع على هامش ختام المعسكر الصيفي للمنتخب الإماراتي للريشة الطائرة، الذي استمر شهراً كاملاً، حيث وقّعت عن الاتحاد رئيسة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي، وعن الشركة المدير التنفيذي، سعيد البلوشي.

وبموجب الاتفاقية، ستسهم شركة «247» في التغطية الإعلامية للبطولات والفعاليات، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتشغيل البطولات الخاصة بالأندية والأكاديميات والمجتمع، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى نشر اللعبة وتعزيز حضورها المجتمعي.