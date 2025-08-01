الامارات | الإمارات تشارك في نهائي مونديال الدراجات المائية بالمجر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد البطل الإماراتي الناشئ، علي آل علي، لخوض نهائي بطولة العالم للناشئين للدراجات المائية، في مدينة جيورزامولي بجمهورية المجر، التي تقام خلال الفترة من الأول إلى الثالث من أغسطس الجاري.

وتشهد البطولة، اليوم، التجارب الرسمية والتصفيات، بعد اكتمال إجراءات الفحص الفني، أمس، وصولاً إلى إقامة السباقات الرسمية غداً وبعد غدٍ، وتتويج الفائزين.

ويعد آل علي المشارك العربي والخليجي الوحيد في هذه الفئة، ليكون الممثل الوحيد للمنطقة في هذا الحدث العالمي، بمشاركة نخبة الأبطال الشباب من مختلف دول العالم.

وتشهد البطولة منافسة قوية بين متسابقين من فرنسا، وبلجيكا، واليابان، وسويسرا، وهولندا وتايلاند، وتقام على مياه بحيرة «زامولي».

وحقق بطل الإمارات المركز الثاني أخيراً في الجولة الأوروبية ببلجيكا، إضافة إلى مشاركات ناجحة في عدد من البطولات القارية والدولية، ويحظى بدعم من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وأكد آل علي أن البطولة تمثل له فرصة ذهبية لإظهار قدراته في مواجهة نخبة المتسابقين على مستوى العالم، بالثقة الكبيرة في جاهزيته لتمثيل دولة الإمارات في المحفل العالمي الكبير.

. آل علي المشارك العربي والخليجي الوحيد في هذه الفئة، ليكون الممثل الوحيد للمنطقة في الحدث العالمي.