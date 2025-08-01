الامارات | «أبيض السلة» يختتم البطولة العربية بلقاء حامل اللقب منتخب مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم المنتخب الوطني لكرة السلة، عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، مشواره في البطولة العربية للمنتخبات، بمواجهة حامل اللقب، المنتخب المصري، في مباراة تجمعهما على صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة قبل الختامية من البطولة، المقامة منذ 25 يوليو الجاري في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة سبعة منتخبات.

وتشهد الجولة ذاتها قمة خليجية خالصة تجمع بين منتخبَي قطر والكويت، تليها مواجهة منتخب البحرين أمام نظيره الجزائري.

ويدخل «الأبيض» مباراته الأخيرة في البطولة وهو يحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد سبع نقاط، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن كل من المنتخبين المصري والبحريني، اللذين يتشاركان المركز الرابع، مع تبقي مباراة لكليهما في الجولة الختامية، حيث يلتقي المنتخب المصري غداً مع الجزائر، فيما يواجه منتخب البحرين نظيره الكويتي.

ويدرك المنتخب الوطني أهمية تحقيق الفوز في لقاء اليوم، لإنعاش آماله في المنافسة على المركز الثالث والصعود إلى منصات التتويج، بعد أن تلقى، أول من أمس، خسارته الثالثة في البطولة، وجاءت أمام قطر بنتيجة (71-78).

وكان المنتخب قد استهل مشواره بفوزين متتاليين على كل من الكويت والبحرين بنتيجتي (87-79) و(81-79) على التوالي، قبل أن يخسر أمام كل من الجزائر (61-99) وتونس (70-78).

في المقابل، يتطلع المنتخب المصري إلى العودة إلى سكة الانتصارات وحجز مقعد على منصة التتويج، بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين أمام البحرين وتونس بالنتيجة ذاتها (73-85)، علماً بأنه افتتح مشواره في البطولة بفوزين كبيرين على الكويت (96-65) وقطر (90-69).

وتُقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تُحدد في ختامها هوية بطل النسخة الـ26.