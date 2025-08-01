الامارات | منتخب الإمارات ضمن المجموعة الأولى في مونديال سلة الكراسي المتحركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، التي تستضيفها جنوب إفريقيا، حتى الرابع من أغسطس الجاري، بمشاركة منتخب الإمارات.

ويشارك في البطولة 14 منتخباً تم توزيعها على ثلاث مجموعات، ويخوض منتخب الإمارات المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بريطانيا، ومصر، وكرواتيا، وكينيا، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات أستراليا، وبولندا، وجنوب إفريقيا، وماليزيا، وسلوفينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات إسبانيا، وكندا، والنمسا، والبرتغال.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا، أول من أمس، برئاسة مدير الفريق، إسماعيل المرازيق، إلى جانب الجهازين الفني والإداري المكونين من المدرب عباس أقاكوجكي، والمساعد طارق إلياسي، إضافة إلى أربعة لاعبين هم: محمد هاشل الحبسي، وجاسم مراد رمضان، ومنصور النقبي ومحمد الحامد الهاشمي.

وتُعد هذه المشاركة محطة جديدة في مسيرة منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد نتائجه الإيجابية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي أُقيمت في مدينة هانغتشو الصينية، خلال يونيو الماضي، واحتل فيها المركز الخامس.