الامارات | نعمت عباس: وجود ماجد ناصر في «الهواة» يسهم في زيادة الحضور الجماهيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب حراس المرمى السابق في نادي الوصل، العراقي نعمت عباس، الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بأنه سيشهد مستوى فنياً عالياً، وسيحظى بحضور جماهيري مميز، بسبب وجود حراس مرمى مميزين، خصوصاً بعد انضمام حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي سابقاً، ماجد ناصر، إلى صفوف نادي الحمرية.

وقال نعمت عباس لـ«الإمارات اليوم»: «يشكّل حارس المرمى صاحب الخبرة عنصراً مهماً في أندية الدرجة الأولى، نظراً لدوره القيادي، وقد شكّل في كثير من الأحيان ثقلاً كبيراً خلال المباريات، وشاهدنا ذلك جلياً في المواسم الماضية، عندما قدّم حارس مرمى فريق دبا، محمد سالم الرويحي، مستويات مميزة مع (النواخذة)، وقادهم للصعود إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي، وكذلك حارس مرمى العروبة في الموسم الذي سبقه، عبدالله يوسف، عندما قاد فريقه للفوز بالمركز الأول، والصعود أيضاً إلى دوري المحترفين».

وتابع: «معظم حراس المرمى أصحاب الخبرة سبق لهم اللعب في صفوف فرق قوية شاركت في دوري المحترفين أو كانت منافسة على الصعود، ما يضيف للفرق عنصراً مهماً في تطور الأداء الفني، سواء في قيادة الفريق أو في تنظيم خط الدفاع، وهو ما يساعد المدرب، كما أن حراس المرمى الشباب يمكنهم أيضاً أن يكونوا فاعلين مع فرقهم».

ويشارك في الموسم الحالي، إلى جانب ماجد ناصر، عدد من حراس المرمى أصحاب الخبرة، منهم: صالح ربيع (الفجيرة)، وعلي صقر (نادي الإمارات)، وعبد الله سالم (مصفوت)، وعبدالله القميش (دبا الحصن).