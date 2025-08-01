الامارات | النصر يكتسح دينامو تشيسكي بسباعية في ختام معسكر ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق النصر معسكره الإعدادي في ألمانيا بفوز كاسح على دينامو تشيسكي بوديوفيتسه التشيكي بنتيجة 7-1، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ليؤكد «العميد» جاهزيته لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وسجل أهداف الفريق كل من موسى ندياي، وجوناتاس سانتوس، وشيخنا دومبيا، وعبدالله توري، ومانويل سيلفا وغابياديني (هدفان).

وشهدت المباراة حضور النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النادي رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، حميد أحمد الطاير، إلى جانب عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، سالم بن علي، لدعم وتشجيع اللاعبين قبل العودة إلى دبي، وكان النصر قد أمضى ثلاثة أسابيع في معسكره التحضيري بألمانيا ضمن برنامج مكثف استعداداً للموسم الجديد، خاض خلاله خمس مباريات ودية، فاز في الأولى على شبفوغ لاندسهوت 3-2، ثم تعادل مع فا إف بي أيششتات 1-1، قبل أن يتغلب على هانكوفين هيلينغ 3-0، وتعادل سلبياً مع الوحدة، قبل أن يختتم معسكره بفوز عريض على الفريق التشيكي دينامو تشيسكي بوديوفيتسه.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية عزز النصر صفوفه بـ11 صفقة جديدة شملت التعاقد مع زايد الزعابي، ومهدي قائدي، وسولومون سوسو، وجوناتاس سانتوس، وشيخنا دومبيا، وسالم سلطان، وعدلي محمد، ولوكا ميليفوجيفيتش، ومحمد عبدالباسط، وماتيو كاراماتيك وعبدالله إدريس، في إطار خطة النادي لتعزيز مختلف المراكز ورفع الجاهزية الفنية للفريق قبل انطلاق الموسم.

