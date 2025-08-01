الامارات | «منتخب اليد» يشارك في بطولة آسيا للرجال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا للرجال بالكويت، التي تُقام خلال شهر يناير المقبل، وأوضح الاتحاد، في بيان، أمس، أن الموسم الجديد ينطلق ببطولة كأس الوطن، في سبتمبر المقبل، بمشاركة ستة فِرَق، وعقد الجمعية العمومية الانتخابية للدورة المقبلة في سبتمبر أيضاً، وأكد الأمين العام للاتحاد، ناصر الحمادي، أن الموسم الجديد يتضمن أيضاً بطولات لفئات الشباب والناشئين والأشبال والصغار، إضافة إلى مهرجانات البراعم.

ولفت إلى أن فريق الشارقة الفائز ببطولة آسيا سيشارك في كأس العالم 2025 «سوبر غلوب»، المقررة في سبتمبر المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.