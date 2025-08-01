شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات جديدة تدعم صفوف زد في الموسم الجديد وعودة ثلاثي مُعار والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئوول نادي زد على الاكتفاء بـ5 صفقات جديدة حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بخلاف عودة 3 لاعبين معارين، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وركز نادي زد في تدعيماته على التعاقد مع 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع لتعويض رحيل كلا من محمد إسماعيل إلى الزمالك ومصطفى العش إلى الأهلي واعتزال محمد سمير.

وتعاقد زد مع الخماسي، أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت السابق، السيراليوني أومارا كيتا ظهير أيسر منتخب سيراليون للشباب، عبد الله بستانجي مدافع الأهلي، محمد ربيعة مدافع سموحة، أحمد خالد كاستيلو مدافع غزل المحلة.

وقام زد باستعادة 4 لاعبين وهم رأفت خليل "جناح"، حازم العسكري "جناح"، عبد الله بكري "مدافع".

وتسلم مسئولي نادى زد الاستغناء الخاص بالمدافع أحمد كاستلو من غزل المحلة لتسجيل اللاعب على السيستم الخاص بهم عقب إتمام الاتفاق بين مسئولي الناديين.

وكان مسئولي نادى زد قد نجحوا في الحصول على توقيع أحمد فتحي "كاستلو" مدافع فريق غزل المحلة خلال الأيام الماضية والاتفاق مع مسئولي ناديه على جميع كافة الأمور المادية.

وكلفت الصفقة خزينة نادى زد 12 مليون جنيه مع نسبة إعادة بيع تقدر بـ15% للبيع المستقبلى للاعب.

وخاض أحمد فتحي "كاستلو" صاحب الـ26 عاما 24 مباراة الموسم الماضي مع فريق غزل المحلة في بطولة الدورى الممتاز و3 مباريات في كأس مصر.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 10 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.