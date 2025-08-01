شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الإمارات بالبطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم منتخب مصرالأولمبى لكرة السلة، مع نظيره الإمارات في إطار منافسات البطولة العربية التي تقام بالبحرين وتختتم منافساتها 2 أغسطس الجارى.

وحقق الفراعنة الفوز على قطر في أولى المباريات بنتيجة 90-69، فيما فاز على الكويت في المباراة الثانية 96-65، ثم خسر من البحرين بنتيجة 85- 91 في المباراة الثالثة، و الخسارة أمام تونس 73- 85 .

ويرأس البعثة في البحرين، أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، أحمد مرعي مديرًا فنيًا، أحمد الجزار مدربًا عامًا، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الدكتور محمود علاء الدين للعلاج الطبيعي، محمد عيسى مدلكًا، مروان فتيحة حكمًا مرافقًا.

تضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من، أحمد مهيب، إبراهيم هشام، محمد خيري، مؤمن خيري، محمد ياسر، محمد أشرف، عمر طلعت، عبدالرحمن خالد، مازن العزازي، أحمد ياسر، علي حجازي،حازم المشد.

وكان منتخب سيدات السلة خسرأمام جنوب السودان بنتيجة 75- 65 فى منافسات دور الـ 16 ببطولة لأفروباسكت التى تقام بكوت يفوار،

تضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان