صفقات تبادلية تلوح فى الأفق قبل انتهاء فترة القيد.. عبد القادر وصابر الأبرز

القاهرة - سامية سيد - ظهرت بعض الصفقات التبادلية بين الأندية المصرية قبل أيام قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تمتد حتى 6 أغسطس الجارى، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على القوائم قبل بداية الدورى الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

ونجحت الأندية في تدعيم صفوفه بصفقات قوية من أجل دخول الموسم بشكل قوى، حيث تأتي المسابقة بشكل جديد يحمل العديد من المتغيرات عن الموسم الماضي، يأتي أبرزها في زيادة عدد الفرق المتنافسة في المسابقة بعد إلغاء الهبوط بالموسم الماضي، بالإضافة إلى وضع قائمة جديدة من العقوبات الحازمة لمواجهة التجاوزات.

وهناك أكثر من نادٍ يسعى لعقد صفقة تبادلية مع نادٍ آخر في الساعات القليلة الماضية دون الوصول حتى الآن لاتفاق ولكن هناك مفاوضات نستعرضها في التقرير التالى..

ارتبط اسم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بالانتقال إلى بيراميدز في الصيف الجاري، في ظل اهتمام النادي السماوي بالتعاقد مع لاعب الفريق الأحمر في الميركاتو الحالي، لاسيما بعد خروجه من حسابات خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي لوجود تخمة في هذا المركز.

ومع اهتمام بيراميدز بضم عبد القادر، خرجت بعض التقارير التي تشير إلى عدم ممانعة الأهلي في مناقشة أي عرض محلي، سواء بعرض رسمي شرائه قد تشهد دفع النادي السماوي مبلغ مالي لشراء اللاعب، أو إبرام صفقة تبادلية بين الناديين بموجبها ينضم عبد القادر إلى بيراميدز نظير انضمام لاعب آخر من بيراميدز ويعد محمود صابر في المقام الأول ثم محمود زلاكة ومحمود مرعي.

حصل نادي الزمالك على الضوء الأخضر من إدارة المصري البورسعيدي لإتمام التعاقد مع أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عن طريق التقدم بعرض رسمى لضم اللاعب.

وجاءت موافقة المصري بعد مفاوضات جرت بين الطرفين في الأيام الماضية، أبدى خلالها الزمالك رغبته في استعادة اللاعب الذي سبق له تمثيل القلعة البيضاء، في إطار خطة تدعيم الجبهة اليمنى قبل انطلاق الموسم الجديد.

في الوقت الذى دخل المصرى في مفاوضات مع محمد صبحى حارس الزمالك لضمه تحسبا لرحيل محمود جاد عن الفريق بعد اتخاذ قرار بتجميده بعد إصرار اللاعب على الرحيل لبيراميدز، وحال نجاح المصرى في إقناع محمد صبحى بالانضمام للنادى البورسعيدى قد تكون صفقة تبادلية مع الزمالك يدخل فيها محمد صبحى مقابل أحمد عيد.