الامارات | الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم في دبي تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تنفيذاً لسياسته التي أطلقها لاستقطاب المواهب الرياضية الناشئة وتطويرها، وترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب المواهب وتطويرها في جميع التخصصات، وتهدف إلى تعزيز جاهزية فرق الناشئين والشباب في أندية دبي لكرة القدم، استعداداً لاستئناف النشاط للموسم الرياضي 2025-2026، وتستمر منافساتها حتى 13 أغسطس الجاري. وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «تأتي هذه الدورة السنوية ضمن سلسلة المبادرات التطويرية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، بهدف تعزيز البيئة التنافسية للاعبين الناشئين، ومنحهم فرصة الاحتكاك بأقرانهم في مباريات حقيقية تُسهم في رفع كفاءتهم البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الرسمي».

وتحظى الدورة بأهمية كبيرة، كونها تمثل محطة فنية مهمة لاختبار مستويات اللاعبين وتقييم جاهزية الفرق في بيئة تنافسية فعلية، كما تتيح للأجهزة الفنية والإدارية في الأكاديميات فرصة الوقوف على قدرات اللاعبين، وتحديد عناصر القوة والضعف، فضلاً عن تعزيز العمل الجماعي وتنمية الذكاء التكتيكي لدى اللاعبين في مختلف الفئات العمرية.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً مع مديري الأكاديميات المشاركة في الدورة، جرى خلاله استعراض اللوائح الفنية، وجدول المباريات، وآلية إدارة المنافسات، والتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم بشأن تعيين حكام للمباريات، بما يضمن نجاح الحدث وتحقيق أقصى استفادة منه على مختلف المستويات.

وتُقام الدورة ضمن خمس فئات عمرية تشمل تحت 13، و14، و15، و16، و17 سنة، وتوزع المباريات على عدد من أندية دبي، وفق الآتي: تُقام منافسات فئتي تحت 17 و16 سنة في نادي شباب الأهلي، وفئة تحت 15 سنة في نادي النصر، وفئة تحت 14 سنة في نادي الوصل، بينما تُلعب مباريات فئة تحت 13 سنة في «عالم دبي للرياضة» بمركز دبي التجاري العالمي، ويشارك في البطولة سبعة فِرَق تمثل نخبة من الأكاديميات المحلية والإقليمية، هي: شباب الأهلي، والوصل، والنصر، وحتا، والشباب السعودي، وأكاديمية جنرز وأكاديمية الفرجان.

وتنطلق الدورة بمنافسات فئة تحت 14 سنة، التي تُقام في نادي الوصل، اليوم، بلقاء النصر مع حتا، يليه لقاء الوصل مع شباب الأهلي.

وتُقام مباريات البطولة بنظام المجموعة الواحدة من دور واحد، حيث يلتقي كل فريق مع بقية الفرق ضمن مجموعته مرة واحدة، ويتم تحديد بطل الفئة وفقاً لأعلى رصيد من النقاط في نهاية المنافسات، واعتمدت اللجنة المنظمة آلية فنية مبتكرة تتمثل في تنفيذ ركلات ترجيح مباشرة بعد نهاية كل مباراة، بغض النظر عن نتيجتها، وذلك بهدف تدريب اللاعبين على الحسم تحت الضغط، وتطوير أداء حراس المرمى في التصدي لركلات الجزاء، بما يعزّز جاهزية الفرق للمباريات الرسمية.