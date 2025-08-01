الامارات | 10 ملايين يورو من الجزيرة لضم الكونغولي بانزا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة اقترب من التعاقد مع المهاجم الكونغولي، سيمون بانزا، لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، أن «فخر أبوظبي» توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي سبورتينغ براغا البرتغالي بشأن ضم المهاجم الكونغولي.

وأشار إلى أن الجزيرة سيدفع للنادي البرتغالي 10 ملايين يورو نظير إتمام الصفقة، مبيناً أنه حتى الآن لم توافق إدارة براغا بشكل نهائي على انتقال اللاعب إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ويحمل سيمون بانزا الجنسيتين الفرنسية والكونغولية، إذ سيبلغ عامه الـ19 في 13 أغسطس الجاري، حيث وُلد في مدينة كريل بفرنسا.

وبدأ بانزا مسيرته الكروية مع نادي لانس الفرنسي، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول، وخاض إعارات عدة خلال مشواره المبكر، أبرزها إلى ناديي بيزييه وبيتاتغ، قبل أن ينجح في إثبات نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لفريق لانس، وسجل أول أهدافه في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في مايو 2016.

وفي موسم 2017-2018، خاض تجربة احترافية خارج فرنسا مع نادي يونيون بيتاتغ في لوكسمبورغ، حيث تألق بشكل لافت وسجل 13 هدفاً، ليُعد من أبرز هدافي الدوري آنذاك، بعدها عاد إلى لانس وأسهم في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ثم واصل تألقه ما لفت أنظار الأندية الأوروبية، وفي يوليو 2022، انتقل إلى نادي سبورتينغ براغا البرتغالي بعقد يمتد لخمس سنوات، مقابل ما يقارب ثلاثة ملايين يورو، وبشرط جزائي يصل إلى 30 مليون يورو، وخلال موسم 2023 2024، تألق بانزا بشكل كبير وسجل 21 هدفاً في الدوري البرتغالي، ليعادل رقماً قياسياً تاريخياً مع براغا، كما توج بأول ألقابه بعد الفوز بكأس الرابطة البرتغالية في يناير 2024، وفي 13 سبتمبر 2024، انتقل إلى نادي طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة، وقدم موسماً مميزاً في 2024 2025، حيث شارك في 31 مباراة بالدوري التركي سجل خلالها 19 هدفاً وصنع أربعة، بمعدل تهديفي تجاوز 0.6 هدف لكل 90 دقيقة، وكان إحدى الركائز الأساسية للفريق.

ودولياً، اختار تمثيل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية وشارك في أول مباراة دولية عام 2023، وخاض حتى منتصف 2025 ما مجموعه 14 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، ليواصل مسيرته كأحد أبرز المهاجمين الصاعدين في القارة الإفريقية.

