أوسيمهن من نابولي إلى غلطة سراي نهائيا لأربعة أعوام مقابل 75 مليون يورو

الرياص - اسماء السيد - اسطنبول : انضم الهداف النيجيري فيكتور أوسيمهن نهائيا إلى غلطة سراي الذي لعب له الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قادما من نابولي بطل إيطاليا بعقد لأربعة أعوام مقابل 75 مليون يورو، وذلك وفق ما أعلن بطل الدوري التركي لكرة القدم الخميس.

وأفاد غلطة سراي في بيان بأن اللاعب البالغ 26 عاما "سيحصل على راتب صاف قدره 15 مليون يورو سنويا، ومكافأة ولاء صافية قدرها مليون يورو و5 ملايين يورو مقابل حقوق الصور".

ولم يُحدد النادي التركي ما إذا كان سيدفع كامل مبلغ الـ75 مليون يورو إلى نابولي، أو ما إذا كان سيدفعه على أقساط كما ذكرت الصحافة التركية والإيطالية مؤخرا، لكن ما هو مؤكد أن أوسيمهن بات أغلى صفقة في تاريخ الدوري التركي.

وأضاف غلطة سراي أن نابولي سيحصل على 10 بالمئة من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

وتُوّج أوسيمهن الموسم الماضي بلقب الدوري التركي بألوان غلطة سراي الذي انتقل إليه في أيلول/سبتمبر على سبيل الإعارة من نابولي من دون خيار الشراء، وذلك بعدما دخل في صدام مع إدارة النادي الجنوبي لرغبته بعدم مواصلة اللعب معه.

انضم النيجيري لغلطة سراي بعدما وجد نفسه من دون بديل آخر نتيجة إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا قبل التوصل إلى اتفاق مع أي فريق، وتألق في صفوفه بتسجيله 37 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها في كافة المسابقات، بينها 26 في الدوري.

ورغم الحديث عن رغبة أندية عدة بالحصول على خدمات النيجيري، بينها الهلال السعودي ويوفنتوس الإيطالي، حسم أوسيمهن أمره وقرر التوقيع نهائيا مع غلطة سراي.

وبموجب الاتفاق، تبلغ صفقة التعاقد مع أوسيمهن بشكل نهائي 75 مليون يورو، أي قيمة البند الموجود في عقده من أجل التخلي عنه.

وأفادت التقارير في إيطاليا مؤخرا بأن النادي التركي سيدفع 40 مليونا الآن على أن يكمل المبلغ المتبقي بحلول نهاية 2026، مع شرط يسمح لنابولي بالحصول على 5 ملايين يورو كإضافات و10 بالمئة من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

وخلال مواسمه الأربعة مع نابولي من دون احتساب موسم إعارته لغلطة سراي، سجل أوسيمهن 65 هدفا في 108 مباريات في الدوري الإيطالي و76 في 133 ضمن كافة المسافات خلال مشوار أحرز خلاله لقب الدوري عام 2023.