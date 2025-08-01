شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع رصيدها إلى 70 ميدالية متنوعة فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على منافسات البعثة المصرية في اليوم الخامس من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس، المقامة حاليًا في دولة الجزائر وتستمر حتى 5 أغسطس.

وأسفرت المنافسات عن تحقيق 13 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية. بذلك ترتفع حصيلة ميداليات البعثة المصرية إلى 70 ميدالية متنوعة بواقع 40 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية و 13 ميداليات برونزية.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية في اليوم الرابع كالتالي:

في منافسات الملاكمة، حققت اللاعبة منة الله رضا المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 60 ك.

في منافسات الريشة الطائرة، تم حصد 3 ميداليات متنوعة، جاءت كالتالي: "نور محمد فكري الميدالية الفضية في منافسات الفردي، عمر أحمد الصبان الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، فريدة محمد فكري الميدالية البرونزية في منافسات الفردي.

وفي منافسات تنس الطاولة، حقق فريق الزوجي المختلط المكون من مديحة الملاح وعبد الملك السيد الميدالية الفضية.

وفي منافسات السباحة، تم تحقيق 7 ميداليات متنوعة حيث حصل على الميداليات الذهبية كلًا من: "جنات كريم في سباق 50 متر صدر، ملك الشاذلي في سباق 100 متر فراشة، أحمد سمير في سباق 800 متر حرة، وزياد عشري في سباق 50 متر حرة".

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: "رغد إبراهيم في سباق 100 متر فراشة، ودارين عادل في سباق 200 متر متنوع" وتوج اللاعب مروان علي بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة.

وفي منافسات الدراجات، توج فريق سيدات ضد الساعة المكون من "جودي السيد، فاتيما صوان، ونور الشابوري" بالميدالية الفضية.

وتضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو".

ويعد هذا الظهور المشرف تأكيدًا لريادة الرياضة المصرية على الساحة القارية، في ظل الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لتطوير منظومة المواهب الرياضية ودعم المشاركات الدولية. وتقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية، هي: قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة.

ويرأس البعثة المصرية في الجزائر اللواء مجدي اللوزي، رئيس اتحاد الملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ويشغل اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، منصب نائب رئيس البعثة.