يارا عاطف سفيرة لمصر فى مونديال العالم للسيدات بالمغرب

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قائمة المحكمات المشاركات في كأس العالم للسيدات التي ستقام في المغرب.

وتضمنت القائمة اسم المحكمة الدولية المصرية يارا عاطف، التي ستشارك كسفيرة لمصر في هذا الحدث العالمي، حيث ستُقام البطولة في الفترة من 17 أكتوبر إلى 8 نوفمبر في مدينة الرباط المغربية. ومن المقرر أن يدير المباريات 54 حكمًا (18 حكم ساحة و36 حكمًا مساعدًا) من 36 اتحادًا عضوًا في الفيفا.

ليست هذه هي المشاركة الأولى ليارا عاطف في المحافل الدولية، فقد سبق لها المشاركة في العديد من البطولات الأفريقية والدولية، أبرزها كأس الأمم الأفريقية للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان.

تُعتبر يارا عاطف من أبرز المحكمات المساعدات في مصر، ويتم الاعتماد عليها من قبل الاتحادين الأفريقي والدولي في أهم البطولات. وتُعد مشاركتها في هذا المحفل العالمي بمثابة صورة مشرفة ومتميزة للحكام المصريين على الساحة الدولية.