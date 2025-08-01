شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ"عبد الغنى" فى غزل المحلة استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد الغنى مدافع فريق غزل المحلة الجديد إلى برنامج تأهيلى تحت إشراف علاء عبد العال المدير الفني، استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الموسم المقبل.

وكانت لجنة التعاقدات بغزل المحلة نجحت في التعاقد مع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك والبنك الأهلى السابق، لمدة 3 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر، خاصة في الخط الخلفى بعد رحيل عمرو الجزار للبنك الأهلى.

وتعاقد المحلة مع العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية مثل أحمد العش قادما من البنك الأهلى، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أمس معسكرًا مغلقًا في القاهرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة والقدامى، حيث من المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، يتم من خلالها تجربة عدد من اللاعبين وتقييم الأداء الجماعي.