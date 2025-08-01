شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس يعلن قائمة ناشئى اليد النهائية السبت استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن طارق محروس، المدير الفنى لمنتخب ناشئى كرة اليد، قائمة المونديال النهائية يوم السبت المقبل. ومن المقرر أيضاً أن يكون هناك اجتماع هام للمدير الفنى فى نفس اليوم مع خالد فتحي رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة لوضع اللمسات النهائية والاطمئنان على آخر استعدادات منتخبنا للمونديال.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد على حضور ودية منتخبنا مع تونس من أجل تحفيز اللاعبين، والتأكيد على قيمة استضافة مصر للمونديال والمهمة الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

ويخوض منتخب الناشئين بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل. ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة السابعة،التي تضم كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.