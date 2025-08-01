شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يستعد لمعسكر حاسم قبل كأس الخليج وتحدي كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة النجم السابق أحمد الكاس، يوم 20 أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق معسكر الفريق.

يأتي هذا المعسكر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب التي تستضيفها مدينة أبها السعودية في الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.

تأتي هذه المشاركة في إطار الاستعدادات المكثفة للمنتخب المصري لخوض غمار بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025.

وتُعد هذه البطولة حدثًا تاريخيًا حيث ستُقام في دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، وستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.

ويعود منتخب الناشئين المصري للمشاركة في كأس العالم بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مشاركة له في عام 1997 عندما استضافت مصر البطولة ووصل الفراعنة حينها إلى دور ربع النهائي.

والآن، يتطلع جيل جديد وواعد من اللاعبين إلى إعادة كتابة تاريخ الكرة المصرية وتحقيق نتائج مشرفة تليق بطموحات الجماهير المصرية.

ويُعول الجهاز الفني والشارع الرياضي على هذا الجيل الشاب لتقديم أداء قوي يعكس تطور كرة القدم المصرية، وأن تكون مشاركته في كأس الخليج خطوة أولى نحو تحقيق إنجازات كبيرة في البطولة العالمية المرتقبة.