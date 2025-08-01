شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 31 – 7 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 – 7 – 2025 فى مقدمتها ، الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري

فاز فريق الزمالك على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

الأهلي يعلن تفاصيل انتهاء أزمة مستحقات مارسيل كولر

أنهى النادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق بالتراضي، وحصل كولر على راتب 3 أشهور بسبب فسخ التعاقد معه بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي إنتهى في 30 يونيو 2025 وفقاً للعقد الذي كان مُبرماً بين الطرفين ويؤكد الأهلي على تقديره لكل ما قدمه كولر اثناء توليه مسئولية تدريب الفريق ويتمنى له التوفيق.

الأهلي يوفر واقي كتف لـ إمام عاشور قبل المشاركة في التدريبات

يعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير واقي للكتف للاعب إمام عاشور لارتدائه مع العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر، عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف

شهدت الساعات القليلة الماضية عرض الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي على نادي الزمالك من قبل بعض وكلاء اللاعبين، في ظل بحث النادي الأبيض عن تدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز،خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في 30 يونيو 2026.

3 أندية ممنوعة من القيد في الدوري المصري بسبب المديونيات

يواجه 3 أندية من الدوري الممتاز عقوبة المنع عن قيد اي صفقات جديدة بسبب المديونيات المالية المتأخرة سواء للاعبين أو اتحاد الكرة حتى الان وهم الإسماعيلي والزمالك و فاركو .

هل فاوض الزمالك بيرسى تاو؟.. مصدر يجيب

كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن دخوله في مفاوضات مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي السابق، مؤكدًا أن اسم اللاعب ليس ضمن الحسابات الفنية للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

منتخب 2007 يدخل معسكرًا مفتوحا الأحد المقبل

يدخل المنتخب الوطني تحت 18 سنة (مواليد 2007) بقيادة وائل رياض معسكره المفتوح بداية من الأحد المقبل ويستمر حتي 14 أغسطس المقبل، على أن ينقسم المعسكر إلى مرحلتين الأولى خلال الفترة من 3 إلى 7 والثانية من 9 إلى 14 أغسطس لتجربة جميع اللاعبين المرشحين.