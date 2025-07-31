الامارات | منصور بن محمد: ندعم ترشح الشيخ جوعان بن حمد لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي.. ونسأل الله له التوفيق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن اللجنة تدعم بشكل كامل ترشح الشيخ جوعان بن حمد لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء في ترشحهم للمناصب الرياضية الإقليمية والدولية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تحرص دولة الإمارات دائماً على دعم الأشقاء في ترشحهم للمناصب الرياضية الإقليمية والدولية".

وأضاف سموه: "نؤكد في اللجنة الأولمبية الوطنية دعمنا الكامل لترشح الشيخ جوعان بن حمد لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، لما يمتلكه من كفاءة ورؤية طموحة لتطوير الرياضة الآسيوية. نسأل الله له التوفيق في خدمة الرياضة وأبطالها".