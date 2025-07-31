شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك يحتفل بعقد قرانه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، بعقد قرانه في أجواء عائلية مميزة، شهدت حضور عدد من أصدقائه المقربين وزملائه في الفريق، وعلى رأسهم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، الذي حرص على مشاركة زميله هذه اللحظة السعيدة.

وجاء احتفال عبد المجيد بعقد قرانه في ظل استعدادات الزمالك المكثفة للموسم الجديد، حيث منح الجهاز الفني اللاعب راحة من مباراة الفريق الودية التي أقيمت مساء اليوم أمام غزل المحلة، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، في إطار برنامج الإعداد للموسم الكروي 2025-2026.

وشهدت المباراة مشاركة مجموعة من اللاعبين الجدد والعناصر الأساسية، في تجربة قوية استغلها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي يانيك فيريرا لتجربة بعض الأفكار الخططية والاطمئنان على مستوى بعض اللاعبين.

وغاب عبد المجيد عن ودية اليوم بناءً على اتفاق مسبق مع الجهاز الفني، الذي وافق على منحه الإذن بسبب ارتباطه بحفل عقد القران، خاصة أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية في خط دفاع الزمالك، ويعتمد عليه الفريق بشكل كبير في المباريات الرسمية.

ويواصل الفريق الأبيض استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد، والذي يستهل مشواره فيه بمواجهة قوية أمام سيراميكا يوم 8 أغسطس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم، خاصة في ظل التعاقد مع عدد من الصفقات الجديدة، إلى جانب تصعيد بعض الناشئين المميزين لدعم الفريق.



