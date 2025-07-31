شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين مهدَّدون بعدم المشاركة مع الزمالك في الموسم المقبل بسبب الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الزمالك حتى الآن في إبرام التعاقد مع 8 صفقات جديدة في إطار تدعيم صفوف الفريق على أمل العودة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل بعدما ابتعد الفريق كثيرا عن المنافسة .

وتعاقد الزمالك مع كل من المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمس مواسم قادما من البنك الأهلى ، ومحمد إسماعيل مدافع زد لمدة خمس مواسم ، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

وعقب التعاقد مع تلك الصفقات أصبح هناك تهديد حقيقى على بعض اللاعبين القدامى في حجز مراكزهم في تشكيلة الفريق الأبيض في ظل المستويات القوية للاعبين الجدد .. نرصد أبرزهم على النحو التالى :

نبيل دونجا

يعد نبيل دونجا مدافع وسط الزمالك من أكثر اللاعبين المهددين بالغياب عن تشكيلة الأبيض في الموسم الجديد بعد التعاقد مع أحمد ربيع الذى يعد أحد أهم اللاعبين في وسط الدائرة ويعد مكسب حقيقى بجانب محمد شحاته وتواجد محمود جهاد خاصة أن الثلاثى يتميزون بصغر السن .

عبد الله السعيد

بالرغم من تجديد جون إدوارد المدير الرياضى للزمالك عقد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق ، إلا أن الأخير سيكون مُجبر على أداء قوى بالرغم من كبر سنه لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق ، لاسيما بعد التعاقد مع الفلسطيني أدم الكايد ، والأنجولى شيكو بانزا اللذان يتميزان بالسرعة والرؤية الفنية داخل الملعب وهو ما سيصعب من مهمة عبد الله السعيد في الإستمرار في التشكيلة الأساسية للفريق

محمد عواد

سيجد محمد عواد منافسة شرسة في حجز مركزه كحارس مرمى أساسى للزمالك بعد التعاقد مع المهدى سليمان الذى يعد أحد أفضل حراس المرمى في الدورى المصرى خلال المواسم الماضية ، وربما يميل المدير الفني يانيك فيريرا للحارس الجديد حال تفوقه على محمد عواد ومحمد صبحى في التدريبات والمباريات الودية .

محمود الونش

أصبح مركز محمود حمدى الونش مهددا بقوة في تشكيلة الزمالك بعد التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع زد نظرا لقوة وتألق الأخير في مباريات فريقه بالدورى خلال الموسمين الماضيين وكان قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للأهلى .

وسيجد الونش صعوبة كبيرة في حجز مقعده كأساسى بجانب حسام عبد المجيد في ظل تألق محمد إسماعيل وظهوره بشكل جيد خلال تدريبات الزمالك .