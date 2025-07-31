شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالى نجم "واعد"..واختار الزمالك رغم العروض الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر الله الكرطيط، رئيس نادي اتحاد طنجة، أن المفاوضات بشأن لاعب الفريق السابق عبد الحميد معالي، كانت تسير بسهولة مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقال الكرطيط في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالحميد معالي نجم واعد في الكرة المغربية وكان يمتلك عروض مغرية من أندية أوروبية ولكنه اختار الانضمام لصفوف نادي الزمالك".

وأضاف: "معالي لا يحتاج وقتا كثيرا للانسجام مع نادي الزمالك والكرة المصرية، وأتمنى له التوفيق مع الزمالك وهو لديه رغبة في تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء".

وأعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع عبد الحميد معالى، لاعب فريق اتحاد طنجة المغربى، لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.