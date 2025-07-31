شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستعين بناشئ الأهلى ضد المارد الأحمر فى ودية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم مباراة ودية أمام الفريق الأول بالنادي الأهلى فى السادسة مساء بعد غد الأحد على ستاد السلام ضمن الاستعداد لكأس العالم تحت 20 سنة ، بينما يستعد الاهلى لانطلاقة الدوري.

وقال أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب أنه اتفق مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي على تواجد لاعبي الأهلى الشباب الدوليين ضمن صفوف المنتخب حيث يوجد كوكبة من شباب الاهلى مع المنتخب جميعهم من القوام الأساسي ، ويسبق ودية الاهلى تجربة للمنتخب السبت المقبل مع الفريق الأول للاتصالات.

فيما واصل الفريق تدريباته اليومية خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية.

وضمت القائمة التى أعلنها أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب 33 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي ومحمد ريشة فى حراسة المرمى، ومحمد إبراهيم ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية وعبد الحميد أحمد، ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا ورضوان حمزاوي وعلى إيهاب وكريم أحمد، ومحمد عبد الله وعمر معوض وحامد عبد الله وأحمد شرف ومحمود صلاح وياسين عاطف، وأحمد ناجي ويوسف صابر وأدهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر وأيمن أمير.