شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُفضّل إعارة محمد عبد الله محلياً رغم العروض الخارجية ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يُفضّل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو إعارة اللاعب الشاب محمد عبد الله إلى أحد الأندية المحلية حتى يكون تحت رؤية الجهاز الفني بشكل جيد وتتم متابعته عن قُرب وبالتالي سيكون من السهل استعادته بعد إنتهاء الإعارة ، كما أن العروض المحلية أفضل من الناحية المالية للأهلي ويستطيع النادي استغلالها لإبرام صفقتت تبادلية.

ويمتلك محمد عبد الله عروضاً من أندية كثيرة بعضها من الخارج وتحديداً من السعودية بجانب عرض هانوفر الفرنسي بالإضافة إلى عروض محلية من زد وسيراميكا والإتحاد السكندري.

من ناحية أخرى ، يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تديرباته مساء غداً، الجمعة، على ملعب التتش بعد الراحة التي حصل عليها اليوم بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق مؤخراً حيث خاض المارد الأحمر تدريبات يومية بجانب مباراة ودية بعد العودة من معسكر تونس مُباشرة دون الحصول على راحة.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر الاحد الماضي بعد خوض معسكر خارجي في تونس استمر قرابة العشرة أيام خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين إنتهتا بفوز الأهلي 4_1 و5_صفر على التوالي.

وخاض الأهلي تدريبات يومية على ملعب التتش يوم الاثنين ثم خاض مباراة ودية أمام إنبي مساء الثلاثاء الماضي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد مجدي أفشة وتريزيجيه من ضربة جزاء قبل أن يواصل تدريباته أمس ثم يحصل على راحة اليوم.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم الأحد المقبل أمام بتروجت مع محاولات بخوض ودية أخرى في نفس اليوم أمام حرس الحدود بعد ودية بتروجت مُباشرة ، ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو إقامة مباراتين وديتين في نفس اليوم من أجل تجربة أكبر عدد من اللاعبين خاصة الشباب.

ويستهل الأهلي مبارياته في بطولة الدوري يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة مودرن سبورت في بداية رحلة المارد الأحمر للحفاظ على لقب الدوري.