شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن انتهاء أزمة مستحقات مارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

أنهى النادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق بالتراضي، وحصل كولر على راتب 3 أشهور بسبب فسخ التعاقد معه بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي إنتهى في 30 يونيو 2025 وفقاً للعقد الذي كان مُبرماً بين الطرفين ويؤكد الأهلي على تقديره لكل ما قدمه كولر اثناء توليه مسئولية تدريب الفريق ويتمنى له التوفيق.

وكيل كولر يعلن إنتهاء الأزمة

وأعلن دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر إنتهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري بعد حصوله على راتب 3 أشهر فقط مع مكافآته لتنتهي هذه الأزمة.

ورحل كولر عن الأهلي في أبريل الماضي، على خلفية الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عل يد صن داونز الجنوب أفريقي، وتم التعامل معه بشكل غير مقبول من جانب بعض الجماهير، إلا ان استطاع الحفاظ على أرثه من الانجازات والبطولات مع قلعة الجزيرة، بإنهاء الازمة بالتراضى والحصول على راتب 3 أشهر قيمة الشرط الجزائى، بالإضافة إلى المكافات المتبقية من الموسم المنقضي.

​مفاوضات مكثفة مع المدير الفني

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين الدكتور عبد الله شحاتة، الذي استعان به الأهلي لحسم ملف مستحقات كولر، ودينو لامبرتي من أجل حصول كولر على راتب ثلاثة أو أربعة أشهر على سبيل المثال مقابل التنازل عن باقي مستحقاته، وهو ما حصل خلال الساعات الماضية.

وينص عقد كولر مع الأهلي على حصوله على راتب شهري (250 ألف يورو) حتى انتهاء عقده في يونيو 2026، حال اتخاذ الأهلي قراراً بإقالته قبل انتهاء عقده.

وكتب دينو لامبرتي عبر حسابه على انستجرام: بالاحترام والتقدير المتبادل بين الأهلي ومارسيل كولر، نُعلن أننا قد توصلنا إلى تسوية ودية لجميع الأمور المتعلقة بعقد كولر.

وواصل وكيل أعمال كولر: وبعد إنهاء العقد، حصل السيد كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إشعار 750 ألف دولار ما يقارب 42 مليون جنيه، إلى جانب جميع مستحقاته ومكافآته المتبقية عن الموسم الذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

وختم دينو كلماته عبر انستجرام: نُقدّر بشدة علاقتنا القوية مع الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره الوفية. ونتمنى للجميع في النادي الأهلي المزيد من النجاح في المستقبل.

مستحقات كولر وخزينة الأهلي

أزمة مستحقات مارسيل كولر كانت تُمثل "كابوس" لإدارة القلعة الحمراء لأن المدير الفني السابق للفريق كان يستحق أكثر من 3 ملايين دولار أي 150 مليون جنيه مصري لكن الإدارة الحمراء نجحت من خلال إدارتها للأزمة في إنهاء هذا الملف دون خسائر .