شاهد .. ظهور ناشئ الأهلى بلال عطية في تدريبات شتوتجارت الألماني

القاهرة - سامية سيد - ظهر بلال عطية ناشئ الأهلى في تدريبات فريق شتوتجارت الألماني خلال فترة المعايشة التي يخضع لها اللاعب المرحلة الحالية عقب ظهور اللاعب بشكل قوى مع منتخب الناشئين ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

ومن المقرر أن يقضي بلال عطية أسبوعين مع شتوتجارت قبل حسم مصيره من النادي الألماني وفي حالة نجاحه سيتقدم النادي الألماني بعرض رسمي للأهلي لضم اللاعب.

وحدد النادي الألماني فترة المعايشة من 27 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل حيث قاد بلال عطية منتخب مصر تحت 17 عاما للتتويج بلقب دورة شمال أفريقيا والتأهل لكأس الأمم الأفريقية.

وطلب نادي شتوتجارت سفر بلال عطية إلى ألمانيا لقضاء فترة معايشة مع النادي قبل التفاوض الرسمي مع مسؤولي القلعة الحمراء في ظل اهتمام النادي بالتعاقد مع اللاعب بعد تألقه رفقة منتخب الناشئين 2008 في بطولة أفريقيا الماضية.

وسمح الأهلي لبلال عطية بالسفر لقضاء فترة معايشة مع نادي شتوتجارت بينما رفض سفر حمزة عبد الكريم بطلب من خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول الذي أصر على استمرار اللاعب ضمن الفريق الأول.