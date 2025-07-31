شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يعود لـ تدريبات مودرن سبورت بعد المشاركة في دورية بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق مودرن سبورت مساء اليوم ،الخميس ، لقيادة تدريبات الفريق عقب العودة من المانيا وذلك بعد المشاركة فى مؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية لتطوير كرة القدم.

وتواجد في هذه الورشة وسيتواجد بها العديد من نجوم العالم على رأس المحاضرين يويليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا و يورغن كلينسمان المدير الفني السابق لمنتخب المانيا و كوستا رونجايتش المدير الفني لفريق اودينيزي الإيطالي و روجر شميت المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي.

وتعمل هذه الورشة على تطوير المدربين في جميع أنحاء العالم ولأول مرة يتواجد مدرب مصري في نسختها الحالية

ويفتتح فريق مودرن سبورت مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهة الأهلى في الجولة الأولى يوم السبت الموافق 9 أغسطيس المقبل على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الثامنة مساء.

يخوض فريق مودرن سبورت بقيادة مجدى عبد العاطى وديتين ضد كل من البنك الأهلى ووادى دجلة خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لإنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز في نسخته الجديدة.

وأسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 التى أقيمت بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:

الجولة الأولى:

مودرن سبورت والأهلي على ملعب استاد القاهرة

الجولة الثانية:

الإتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب استاد الإسكندرية

الجولة الثالثة:

مودرن سبورت والزمالك على ملعب استاد القاهرة

الجولة الرابعة:

بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي

الجولة الخامسة:

مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب استاد القاهرة

الجولة السادسة:

طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة

الجولة السابعة:

مودرن سبورت وانبي على ملعب استاد القاهرة

الجولة الثامنة:

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب استاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة:

مودرن سبورت وفاركو على ملعب استاد القاهرة

الجولة العاشرة: - off

الجولة الحادية عشرة:

وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب استاد السلام

الجولة الثانية عشرة:

مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب استاد القاهرة

الجولة الثالثة عشر:

غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب استاد غزل المحلة

الجولة الرابعة عشر:

مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة

الجولة الخامسة عشر:

زد ومودرن سبورت على ملعب استاد القاهرة

الجولة السادسة عشر:

مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب استاد القاهرة

الجولة السابعة عشر:

الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة

الجولة الثامنة عشر:

مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية على ملعب استاد القاهرة

الجولة التاسعة عشر:

المصري ومودرن سبورت على ملعب استاد السويس الجديد

الجولة الـ20:

مودرن سبورت وبتروجت على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ21:

سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب