شكرا لقرائتكم خبر عن إيشو ودونجا والزنارى فى تشكيل الزمالك بودية غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية غزل المحلة، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد ، جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى ..محمد صبحي.

خط الدفاع ..محمود حمدي "الونش" ، مصطفى الزناري ، عمر جابر.

خط الوسط ..نبيل عماد دونجا ، عبد الله السعيد ، أحمد عبد الرحيم إيشو ، ناصر ماهر.

الهجوم .. آدم كايد ، شيكو بانزا ، ناصر منسي.

و يلتقي الزمالك مع غزل المحلة ودياً على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية على أن يلتقي الأبيض غداً الجمعة مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً.

خاض محمود بنتايج وصلاح مصدق وعلي نوفل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته تأهيلية على هامش المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام غزل المحلة في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا برنامجاً تدريبياً للثلاثي على هامش المباراة الودية تحت إشراف الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال.