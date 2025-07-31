شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ينشر صور له مع الأهلى عقب حل أزمة العقد على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلى صور له عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء تولى القيادة الفنية للقلعة الحمراء عقب حل الأزمة الأخيرة الخاصة بمستحقاته لدى النادي.

وأعلن دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر إنتهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري بعد حصوله على راتب 3 أشهر فقط مع مكافآته لتنتهي هذه الزمة.

وجاء وكيل المدرب معلقا على الصور قائلا" انطلاقًا من الاحترام والتقدير المتبادل بين النادي الأهلي ومارسيل كولر، نعلن عن حل جميع المسائل المتعلقة بعقد مارسيل كولر وديًا بعد إنهاء العقد، حصل السيد كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إشعار، بالإضافة إلى جميع مستحقاته ومكافآته المتبقية للموسم الكروي المنتهي في 30 يونيو 2025 نُثمّن عاليًا علاقتنا الوثيقة بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره الوفية نتمنى لجميع أعضاء النادي الأهلي دوام التوفيق والنجاح في المستقبل".

ورحل كولر من الأهلي أواخر أبريل الماضي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وينص عقده مع الأهلي على حصوله على راتب شهري (250 ألف يورو) حتى انتهاء عقده في يونيو 2026، حال اتخاذ الأهلي قراراً بإقالته قبل انتهاء عقده وبعد توصل النادي إلى إتفاق معه بحصوله على راتب ثلاثة أشهر يُسدل الستار على هذه الأزمة.



كولر (2)