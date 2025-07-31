شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة مستحقات كولر مع الأهلى براتب 3 أشهر ومتأخرات الموسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي إنتهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري بعد حصوله على راتب 3 أشهر فقط مع مكافآته لتنتهي هذه الزمة.

وكتب دينو لامبرتي عبر حسابه على انستجرام: بالاحترام والتقدير المتبادل بين الأهلي ومارسيل كولر، نُعلن أننا قد توصلنا إلى تسوية ودية لجميع الأمور المتعلقة بعقد كولر.

وواصل وكيل أعمال كولر: وبعد إنهاء العقد، حصل السيد كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إشعار، إلى جانب جميع مستحقاته ومكافآته المتبقية عن الموسم الذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

وختم دينو كلماته عبر انستجرام: نُقدّر بشدة علاقتنا القوية مع النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره الوفية. ونتمنى للجميع في النادي الأهلي المزيد من النجاح في المستقبل.

ورحل كولر من الأهلي أواخر أبريل الماضي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وينص عقده مع الأهلي على حصوله على راتب شهري (250 ألف يورو) حتى انتهاء عقده في يونيو 2026، حال اتخاذ الأهلي قراراً بإقالته قبل انتهاء عقده وبعد توصل النادي إلى إتفاق معه بحصوله على راتب ثلاثة أشهر يُسدل الستار على هذه الأزمة.