مونديال السباحة: ليون مارشان يفوز بذهبية سباق 200 م متنوعة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : فاز الفرنسي ليون مارشان بذهبية سباق 200 م متنوعة في منافسات السباحة ببطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة الخميس، وذلك بعد يوم واحد من تحطيمه الرقم القياسي العالمي للمسافة ذاتها.

وسجل مارشان زمنا قدره 1:53.69 دقيقة في الدور النهائي، وهو ثاني أسرع توقيت في التاريخ، متفوقا على الأميركي شاين كاساس (1:54.30 د) والمجري هوبرت كوش (1:55.34 د).

وهذه الميدالية الأولى لمارشان، الذي كان أحرز أربع ذهبيات فردية أمام جماهيره في أولمبياد باريس قبل عام، في سنغافورة.

وقال السباح البالغ 23 عاما "أنا سعيد للغاية لكوني في أعلى مستوى لي حاليا وأتنافس أمام جمهور رائع كهذا".

وكان مارشان أخذ استراحة طويلة من السباحة بعد تألقه في أولمبياد باريس وعاد إلى المنافسات في أيار/مايو.

يركز حاليا في سنغافورة على سباقات الفردي المتنوعة، وكان صرّح منذ البداية أنه يسعى لتحطيم الرقم القياسي في سباق 200 متر متنوعة.

وتمكن الفرنسي من فعل ذلك بأسلوب مبهر في نصف النهائي الأربعاء، حين سجل زمنا جديدا بلغ دقيقة واحدة و52.69 ثانية، محطما الرقم السابق (1:54.00) الذي كان قد سجله الأميركي راين لوكتي عام 2011.