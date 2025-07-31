مونديال السباحة: الروماني بوبوفيتشي يحرز ذهبية سباق 100 م حرة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : أحرز السباح الروماني دافيد بوبوفيتشي لقب سباق 100 م حرة في بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة الخميس، محققا ذهبيته الثانية إلى جانب سباق 200 م حرة.

وحقق بوبوفيتشي الفوز في سباق السرعة بزمن قدره 46.51 ثانية، محطما الرقم القياسي للبطولة، فيما نال الأميركي جاك أليكسي الميدالية الفضية (46.92 ث)، والأسترالي كايل تشالمرز البرونزية (47.17 ث) في ظل غياب البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي الصيني بان جانلي.

وقال السباح البالغ 20 عاما الذي يتمتع بكاريزما لافتة "عادة ما يفوز من يستطيع أن ينفصل ذهنيا عن الآخرين".

وأضاف "إذا تمكنت من تخيل وجود جدران على جانبي الممر الذي أسبح فيه، فقد أتصور أنني وحدي وأُنفّذ ما تدربت عليه".

ووُصف السباق بأنه مواجهة منتظرة بين بوبوفيتشي، أليكسي وتشالمرز، وجميعهم تأهلوا إلى النهائي بتواقيت سريعة.

لكن بوبوفيتشي سيطر على النصف الثاني من السباق وانطلق متقدما بوضوح على منافسيه حتى لمس الحائط أولا.

قال بعد السباق "أنا سعيد جدا بوجودي هنا، أكثر من أي لقب في أي وقت".