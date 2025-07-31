شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مدرباً يخوضون امتحانات دبلومه التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجريت علي مدار يومين امتحانات الرخصة A5 بمتابعة الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين و فتحي نصير مدير القطاعات و ايهاب الجندي منسق دبلومات التدريب الأفريقية تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

تضمنت الامتحانات اختبارات عملية و شفوية وتحليل فيديو بالإضافة إلى ثلاث امتحانات نظرية في تدريب كره القدم والعلوم المرتبطه وقانون كرة القدم.

كان المتدربون قد انتظموا في دراسة الدبلومة التي استغرقت 480 ساعة على مدار ستة أشهر ما بين عملي ونظري وتطبيقات بالأندية.

من جهته حرص الدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم على متابعة الامتحانات النظرية التي أجريت بقاعة الموتمرات بمقر الاتحاد.

كما حرص المشاركون في الدبلومة على إحياء ذكرى زميلهم خالد سامي مدرب حراس المرمي الذي وافته المنيه خلال "الكورس" الأول للدورة، والدكتور ميمي عبدالرازق المحاضر الدولي الذي شارك في التدريس بأربعة كورسات للدبلومة.



